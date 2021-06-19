يترقب وصول مدربه .. المريخ يستأنف تدريباته في غياب الدوليين





استأنف المريخ عند الرابعة من عصر أمس الجمعة تدريباته بالقلعة الحمراء بإشراف مدرب الحراس عبدالعزيز كنة، وكان الجهاز الفني بقيادة الإنجليزي لي كلارك قد وضع برنامجاً للتدريبات قام اللاعبون بتنفيذه، واشتمل المران على الإحماء البدني، وشهد المران حضور جميع اللاعبين ما عدا نجوم الفريق الدوليين لالتحاقهم بالمنتخب الذي سيواجه نظيره الليبي مساء اليوم السبت بملعب خليفة الدولي بالدوحة في المرحلة المؤهلة للبطولة العربية FIFA للمنتخبات المقامة بالدوحة.

وينتظر أن يواصل المريخ تحضيراته بملعبه بأمدرمان بمران عند الرابعة من عصر اليوم السبت ينتظر أن يشرف عليه المدير الفني الإنجليزي لي كلارك الذي يتوقع وصوله للخرطوم في الخامسة من فجر اليوم.

صحيفة الصيحة