“إبراهومة” يكشف لـ”باج نيوز” تفاصيل مثيرة بشأن عودته لتدريب المريخ





كشف الكابتن إبراهيم حسين عن تفاصيل جديدة بشأن عودته لتدريب المريخ من جديد

وقال المدرب الشهير بـ”الديسكو” في تصريحاتٍ خاصة لـ”باج نيوز”، إنّه قبل بتولي تدريب المريخ بعد موافقة إدارة نادي توتي على مغادرته.

وأشار إلى أنّ المفاوضات بينه ونادي المريخ بدأت منذ الجمعة، مبينًا أنّه اشترط موافقة نادي توتي الخرطوم.

وأضاف” أنا احترم عقدي مع نادي توتي وكذلك جمهوره لأنّني وجدت احترامًا كبيرًا من جانبهم”.

وأوضح إبراهومة أنّه موافقته على تدريب المريخ، جاءت تلبيةً للنداء، مشيرًا إلى أنّ الفريق يمرّ بمرحلةٍ صعبةٍ.

وأضاف” الوقت ضيّق بعد أنّ غادر المدرب الإنجليزي، وهذه المسؤولية لا يستطيع القيام بها إلاّ أبناء المريخ”.

وتعهّد إبراهيم حسين ببذل جهدٍ كبيرٍ مع الفريق في المرحلة المقبلة من أجلّ المحافظة على لقب الممتاز.

وكشف”إبراهومة” عن أنّه سيحدّد معاونيه بعد اجتماعٍ مع رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال.

وأردف” سأبدأ مهمتي من تدريب الغد”.

والسبت، أعلن نادي المريخ، عن تعاقده رسميًا مع المدرب الوطني، إبراهيم حسين، لتولي المهمة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة، خلفًا للإنجليزي لي كلارك.

ويستعدّ”الأحمر” إلى خوض مباراته أمام حي العرب بورتسودان في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

باج نيوز