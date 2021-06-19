تحرير (63) فتاة من ضحايا الإتجار بالبشر





في إطار الجهود المبذولة لإدارة مكافحة التهريب بجمارك ولاية القضارف تمكن فريق ميداني من تحرير عدد (63) فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر من جنسيات إحدى دول الجوار بمحلية القلابات الغربية إلى جانب ضبط عدد (73) خزنة سلاح كلاشنكوف فارغة بمحلية القريشة الحدودية. واكد اللواء شرطة. كمبال حسين كمبال مدير شرطة ولاية القضارف وفق (المكتب الصحفي للشرطة) إستمرار جهود شرطة القضارف والمضي قدما في تامين الشريط الحدودي للقضاء على الجريمة المنظمة. من جانبه أوضح العميد شرطة. إبراهيم بخيت مدير إدارة جمارك ولاية القضارف أن الضبطيات تاتي في إطار إنفاذ خطة إدارة مكافحة التهريب بالولاية للحد من ظاهرة التهريب و الإتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود الشرقية ذلك بالتنسيق مع جميع الوحدات الشرطية والقوات النظامية الاخرى . فيما أضاف العقيد شرطة.إدريس حاج اغا مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية القضارف أن العملية تمت بناءا على المعلومات التي توفرت لإدارته وعليه تم تحريك فريق ميداني وتمكن من توقيف العربة المشتبه بها (لوري) بمنطقة (سبعات وام بليل) الواقعة بمحلية القلابات الغربية والقبض على الجناة وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم وفتح بلاغ تحت المادة (30) من قانون الجوازات والهجرة والمادة (7/5) من قانون تهريب البشر الولائي والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة بدائرة الإختصاص توطئة لتقديم الجناة للعدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز)