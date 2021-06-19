شاهد.. رونالدو يسجل في شباك ألمانيا “العصية” ويعزز رقمه القياسي كهداف تاريخي لأمم أوروبا





افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي باب التسجيل في المباراة التي تجمع حاليا البرتغال ومضيفتها ألمانيا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لأمم أوروبا.

وسجل رونالدو في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية.

وهذا الهدف هو الأول للنجم البرتغالي في شباك المنتخب الألماني التي كانت عصية عليه في مسيرته المظفرة بالأرقام القياسية، والثالث في البطولة القارية الحالية ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع باتريك تشيك نجم المنتخب التشيكي.

كما عزز رونالدو رقمه القياسي كهداف تاريخي لبطولات أمم أوروبا بوصوله إلى الهدف 12، سجلها خلال مشاركته في 4 بطولات سابقة والبطولة الحالية.

كما أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ أمم أوروبا يسجل 3 أهداف أو أكثر في 3 نسخ من البطولة (2012، 2016، 2020).

العربية نت