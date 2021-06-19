مجلس الوزراء يُشيد بجهود وزارة الخارجية في ملف سد النهضة





أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (18) لسنة 2021م ، بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي بذلها وزيرة الخارجية والوفد المرافق لها، في تنوير الاشقاء والاصدقاء في الدول الافريقية بموقف السودان من مفاوضات سد النهضة والخلاف الحدودي مع أثيوبيا وذلك خلال زياراتها إلى بعض دول أفريقيا. ونقل المهندس خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء(بحسب سونا) إشادة مجلس الوزراء الى الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية لتنقلها بدورها للعاملين بالوزارة وأعضاء الوفد كحافز ودافع لمزيد من البذل والعطاء . الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية بقيادة الدكتورة مريم الصادق تبذلمجهودات كبيرة للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم والمنطقة، في إطار إنفتاح السودان نحو العالم خاصة أفريقيا، سعياً لرفع مستوى التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إلى آفاق أرحب، وقد ظهر ذلك في الحملة الدبلوماسية الواسعة التي قادتها الوزيرة في دول شرق وغرب أفريقيا لشرح موقف السودان من مفاوضات سد النهضة.

الخرطوم(كوش نيوز )