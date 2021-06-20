شريف الفحيل يحلق رأسه (على الزيرو) في بث مباشر لهذه الأسباب!





فاجأ الفنان الشاب شريف الفحيل جمهوره عبر لايف مباشر من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك من مقر إقامته بكندا بحلاقة رأسه (صلعة) استجابة لمحبيه الذين طالبوه بضرورة العودة لسودانيته، بالإضافة إلى تركه لعادات لا تشبه أعراف المجتمع السوداني.

ولم يتوان الفحيل في الاستجابة لمحبيه وشرع في حلاقة رأسه على الزيرو على الهواء مؤكداً أنها خطوة في طريق التغيير بمساعدة جمهوره، طالباً منهم الوقوف إلى جانبه. وعرج الفحيل في الحديث عن علاقة حب مع فتاة سودانية مقيمة بكندا قائلاً: (لما عرضت عليها فكرة الزواج أدتني شاكوش، والعلاقة دي أثرت على حياتي شديد)، فتبارى محبوه عبر اللايف في مواساته، مؤكدين أنه سيحظى بسيدة الحسان قريبا.

الخرطوم: تفاؤل العامري

صحيفة السوداني