كادقلي يعطل هلال الساحل في الدوري السوداني





عطل الهلال كادقلي، متذيل ترتيب الدوري السوداني، مضيفه هلال الساحل، بالفوز عليه (2/0)، في مباراة جرت الأحد بستاد حليم/شداد ضمن الاسبوع 20 لمسابقة الدوري. أحرز هدفي الهلال كادقلي كل من المهاجم المصري عاصم محمد، وعلي سليمان في الدقيقتين 13 و54. وهذا هو ثالث فوز لكادقلي بالمسابقة وقد فك به نحس 5 أشهر، حيث كان آخر فوز حققه على حي العرب بورتسودان في 24 يناير/كانون ثاني الماضي. ورفع كادقلي رصيده إلى 13 نقطة في الترتيب 15، وتجمد هلال الساحل عند 27 نقطة في المركز السادس، وكان يتطلع للمزاحمة على المركز الرابع.

الخرطوم ( كوش نيوز)