امتدح جهود السفارة والجالية في قطر رئيس لجنة المنتخبات: شكراً لكل الجهات





تقدم الدكتور حسن محمد عبد الله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة SFA، بخالص التهاني إلى الشعب السوداني بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول إلى نهائيات كأس العرب فيفا الذي سيقام 30 نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية (الدوحة)؛ وذلك بعد تغلبه على نظيره الليبي بهدف دون رد أحرزه هداف صقور الجديان محمد عبد الرحمن من ركلة جزاء في شوط اللعب الأول من المباراة، وشكر الدكتور حسن برقو مجلس السيادة على دعمه الكبير للمنتخب الوطني طوال المرحلة الماضية عبر تكفل رئيسه الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان؛ برحلة المنتخب إلى تشاد التي خاض فيها مباراتين إعداديتين، وكذلك تبرع نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بنفقات رحلة المنتخب إلى تونس، والتي خاض فيها المنتخب مباراتين بأيام الفيفا، وكان لهاتين الرحلتين الأثر الكبير في منح الجهاز الفني بقيادة فيلود صقل وتشكيل كلية المنتخب الحالية، وأثمر ذلك عن تحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات في المباريات الرسمية الأربع الأخيرة، على حساب غانا، ساوتومي، جنوب افريقيا، وليبيا، فكانت فرحة التأهل إلى نهائيات أمم افريقيا بالكاميرون 2022م، وأتبعتها فرحة جديدة ببلوغ نهائيات كأس العرب فيفا.. وقد كان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان آخر المودعين للمنتخب قبل السفر إلى الدوحة عبر احتفالية قام من خلالها بتكريم المنتخب لتأهله إلى نهائيات الكان، ليكون ذلك محفزأ للتأهل إلى نهائيات البطولة العربية، وكان الاحتفال بحضور الفريق ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة وقادة الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة البروفسير كمال شداد..

مجلس الوزراء

الدكتور حسن برقو قال إن اهتمام الدولة المتعاظم امتد من المجلس السيادي إلى مجلس الوزراء، الذي كان رئيسه الدكتور عبد الله حمدوك أول المهنئين بالتأهل لنهائي الأمم الافريقية وحرص على زيارة المنتخب في مقر اقامته بفندق كورنثيا حينها، وكذلك ظل وزراء الدولة عونا وسندا للمنتخبات، بدءا بوزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف آدم الضي، الذي غير منهج الوزارة مع الرياضة فحولها من العداء والإقصاء إلى الشراكة الايجابية، وقد ابتعث وفد عالي المستوى مع البعثة في قطر عبر مدير الرياضة الدكتور معتصم رحمة ومدير مكتبه الاستاذ إيهاب الطيب، تأكيداً على الاهتمام الكبير، وكذلك شكر برقو سعادة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي التي حرصت على التواصل مع بعثة المنتخب، وكذلك السفير عبد الرحيم الصديق وطاقم سفارته بالكامل في دولة قطر، وقال ان كل السفراء كانوا دعماً وسنداً واهتمامًا بالمنتخب في كل البلدان، وأشار رئيس لجنة المنتخبات إلى ان التكامل في السند المادي والمعنوي مابين مجلس السيادة ومجلس الوزراء اثمر دفع مسيرة منتخب قوي قادر على تحقيق كل آمال وطموحات الشعب السوداني كرويًا..

إهداء التأهل

رئيس لجنة المنتخب أهدى التأهل إلى الشعب السوداني وأثنى على الاهتمام من مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة البروفسير كمال شداد، الذي سبق وأن أهدوه التأهل الى نهائيات الأمم الافريقية، والآن يهدونه التأهل إلى نهائيات الامم العربية، تقديراً لجهوده الكبيرة وسنده الدائم للمنتخبات ولجنتها التي يبذل أعضاؤها جهودا كبيرة، وأهدى التأهل إلى روح الراحل الأستاذ عبد المنعم عبد العال الهرم الرياضي الكبير، وإلى كل فقداء الوسط الرياضي، وشكر الدكتور حسن برقو الجهاز الإداري للمنتخبات وقال إن ثقته في تحقيقهم النجاح لم يساوره حولها أدنى شك، ويقف بنفسه على كل الحراك الكبير والحركة الدؤوبة، وتقدم بالشكر أيضاً للإعلام الرياضي بشكل عام، وإعلام لجنة المنتخبات بصفة خاصة، مبيناً أن انفتاحهم على الإعلام سيظل كبيرا ويستقبل كل راغب في دعم المسيرة.. وجدد تهانيه للجميع..

قطر والجالية

في ختام حديثه تقدم الدكتور حسن برقو بالشكر لدولة قطر حكومة وشعبًا، وإلى الاتحاد القطري والجالية السودانية في قطر على الدعم الكبير وحفاوة الاستقبال، وكذلك لروابط الاندية بالدوحة لوقفتهم الصلبة، مؤكداً أن المرحلة ستشهد تنسيقا كبيراً قبل المشاركة في النهائيات..

صحيفة الصيحة