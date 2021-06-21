شاهد بالصورة.. زواج إبنة ممثل سوداني كبير من شاب إماراتي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ومعلقون: (توطيد علاقات بين البلدين..سيروا على دربها يا شباب)





أثار خبر زواج إبنة الممثل السوداني الكبير الدكتور علي مهدي من الشاب الإماراتي الجنسية حسين النقيب دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لصفحات ممثلين ونشطاء سودانيين فقد تمت مراسم الزواج بحضور السفير الإماراتي بالسودان.

وقد تم تداول صورة العروسين على نطاق واسع بمواقع التواصل والسوشيال ميديا السودانية, وتمنى لهم الجميع حياة زوجية سعيدة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين للتعليقات المصاحبة للصورة, فلم تخلو التعليقات من المزاح حيث اعتبر بعض المعلقين أن هذا الزواج فيه توطيد للعلاقات بين البلدين, ودعا أحد المعلقين أصدقائه للمزيد من التوطيد والسير على درب إبنة الدكتور علي مهدي عبر الزواج من فتيات إماراتيات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين