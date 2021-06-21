إلغاء مباراة الأردن وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب FIFA قطر





احتساب نتيجة المباراة بفوز الأردن بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل بذلك إلى نهائيات المسابقة.

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عدم إقامة المباراة التي كان محدّدًا لها، الأثنين، بين منتخبي الأردن وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™.

وأعلن الاتحاد عن احتساب نتيجة المباراة بفوز الأردن بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل بذلك إلى نهائيات المسابقة المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

ويأتي القرار بحسب تعميم صحفي، الأثنين، أنّه تأكّد إصابة عددٍ من أعضاء وفد منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويستند قرار الفيفا إلى المادة (5.6) من لوائح المسابقة (القوة القاهرة)، بعد الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة.

باج نيوز