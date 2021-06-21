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وزير الدفاع السوداني في القاهرة
وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم في زيارة قصيرةٍ.
وكشفت صحيفة الجمهورية المصرية، الأثنين، عن أنّ وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم وصل إلى القاهرة على رأس وفد من الخرطوم، في زيارةٍ لمصر تستغرق عدة ساعات يغادر بعدها إلى روسيا الإتحادية.
وأشارت إلى أنّه من المقرّر أنّ يشارك وزير الدفاع السوداني خلال زيارته إلى روسيا فى فعاليات مؤتمر الأمن الدولى التاسع والذى يعقد، الثلاثاء، فى موسكو وحتى الرابع والعشرين من يونيو الحالى.
وأوضحت أنّ المؤتمر سيناقش قضايا الاستقرار الإستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي فى أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهاديء وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط كما ستكون قضية مشاركة الهيئات العسكرية فى مكافحة فيروس كورونا قضية مستقلة للمناقشة خلال الفعاليات.
باج نيوز
2 تعليقات
ياناس النيلين ابيتوا تنشروا تنشروا رسالتي عشان تعرفوا حقيقتكم انتم عملاء مصر واذا انتم سودانيين عملاء ماعندكم وطنية
لا ناس البشير فيهم خير ولا انتم فيكم خير مافي وطنية خالص .وايضا والله مافي حرارة قلب .مصر محتلة اراضيكم وانتم تسكتون لمتين ؟ والسكوت انتم عارفينه مضر اذا الاحتلال دام خمسون عاما والمصريين ماقاعدين زيكم نايمين بيمشوا يمين وشمال عشان يكسبوا الحجة القوية بان حلايب مصرية .نقبوا واستفادوا وعملوا تنمية ومطار شلاتين وانتم خليكم في نومكم ياباطلين الاعتماد عليكم الاعتماد على حيطة مايلة انتم سبب الخزل والعار وعدم الكرامة….احتلال كلمة عربية واضحة لا تحتاج توضيح او تفسير هل تاني في مصيبة اكبر من الاحتلال ؟ .مافيكم راجل واحد قعد مع المصريين ديل وقال ليهم مادايرين معاكم اي خوة او اي علاقة مالم تخرجوا من حلايب او تمشوا معانا التحكيم كما مشيتوا مع إسرائيل في موضوع طابا. طالما انتم جبناء المصريين نفسهم لم يحترموكم ولا اي عربي وليهم حق مهذلوكم واحتقروكم وليهم حق ويرسلون لكم اصغر المستقبلين عشان انتم ماعندكم كرامة ولا رجولة .خونة كلكم كيزان على قحاتة على حركات على احزاب على عسكر على جنجويد