وزير الدفاع السوداني في القاهرة





وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم في زيارة قصيرةٍ.

وكشفت صحيفة الجمهورية المصرية، الأثنين، عن أنّ وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم وصل إلى القاهرة على رأس وفد من الخرطوم، في زيارةٍ لمصر تستغرق عدة ساعات يغادر بعدها إلى روسيا الإتحادية.

وأشارت إلى أنّه من المقرّر أنّ يشارك وزير الدفاع السوداني خلال زيارته إلى روسيا فى فعاليات مؤتمر الأمن الدولى التاسع والذى يعقد، الثلاثاء، فى موسكو وحتى الرابع والعشرين من يونيو الحالى.

وأوضحت أنّ المؤتمر سيناقش قضايا الاستقرار الإستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي فى أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهاديء وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط كما ستكون قضية مشاركة الهيئات العسكرية فى مكافحة فيروس كورونا قضية مستقلة للمناقشة خلال الفعاليات.

باج نيوز