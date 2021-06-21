الأردن يفوز على جنوب السودان 3 صفر في تصفيات كأس العرب دون لعب… والسبب كورونا





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فوز منتخب الأردن على منتخب جنوب السودان في مباراتهما بكأس العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبحسب موقع “في الجول” فإن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم جاء بسبب إصابات “كورونا” التي تم اكتشافها في منتخب جنوب السودان، عقب الخضوع للفحوصات المعملية.وكان من المقرر أن يتقابل المنتخبان مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة “كأس العرب”، لكن قرار الاتحاد اعتبر المباراة لاغية وأعلن فوز المنتخب الأردني ليتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام نهاية العام الجاري.

وقد علل الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره بإصابة عدد من أعضاء منتخب جنوب السودان بفيروس “كورونا”، حيث كشفت الفحوصات التي تم إجراؤها مرتين إصابة 7 لاعبين منهم، فيما رجحت احتمالية إصابة 5 آخرين، إضافة إلى وجوب عزلهم وعزل من خالطهم حيث وصل العدد إلى 19 من اللاعبين.

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قراره استند إلى المادتين (5 و6) من لوائح المسابقة (القوة القاهرة).

يشار إلى أن جميع أفراد البعثات الرياضية المشاركة في مثل هذه الفعاليات من المفترض أن يقوموا بإجراء فحوصات “بي سي آر” لدى وصولهم إلى مقرات الفعالية.

سبوتنيك