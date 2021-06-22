اقتصاد وأعمال
تخصيص “13” محطة في الخرطوم لتزويد الشاحنات بالوقود
أصدرت الإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات بولاية الخرطوم، قرارًا قضى بتخصيص “13” محطة من محطات البترول العاملة في الولاية لتزويد الشاحنات بالوقود اعتباراً من الأمس.
وشملت قائمة المحطات كلاً من نوافل سوبا للشاحنات، نبتة التفتيش سوبا، الوطنية سوبا، أمان سوبا غرب، الكرميت المصفاة، أويل أنرجي التحدي الجيلي، قادرة الخوجلاب، قادرة المصفاة، أويل أنرجي الحاج يوسف 47، النحلة الثورة 22، أمان قندهار، ماثيو الجيلي وبشائر كيلو 10.
وأشارت إدارة النقل في الولاية إلى أنّه يترتّب على ذلك منع الشاحنات من التزود من المحطات الأخرى.
وأوضح خطاب إدارة النقل أنّ التزود بالوقود يكون وفقاً للتصديق الإلكتروني عبر تطبيق نفطي باعتماد غرفة الشاحنات وإدارة البترول بالإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
الشاحنات دي ليه ما تحددوها من حمولة كم طن وياتو نوع؟ وليه العدد القليل دا من المحطات والعاصمة بها مئات المحطات؟ وليه الشاحنه اذا كانت تعمل داخل الولاية وفي وسطها تقطع عشرات الكيلومترات وتخسر اربعة او خمسة او ستة جالونات لتستطيع الحصول على الجاز ؟؟؟!!! وهل القرارات يقصد بها التسهيل على الناس وتقليل خسائرهم ام العكس ؟؟؟!!!.