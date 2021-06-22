عامر عبد الرحمن يوضّح لـ”باج نيوز” تفاصيل جديدة بشأن أزمة المريخ





حدّد اتحاد كرة القدم السوداني، الخميس، المقبل موعدًا لعقد اجتماعٍ جديد مع المجلس المنتخب لنادي المريخ.

وقال النائب الأوّل لاتحاد كرة القدم، عامر عبد الرحمن في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز”، إنّه عقد اجتماعًا منفصلاً مع المجموعتين في مجلس المريخ ووقف على وجهات النظر لكلّ مجموعة.

وأشار عامر إلى أنّ مجموعة الكندو رحّبت بالعمل مع آدم سوداكال خلال الفترة التي حدّدها اتحاد كرة القدم.

وأوضح أنّ آدم عبد الله سوداكال، أبدى موافقة للعمل مع المجموعة الأخرى.

والثلاثاء، رهن آدم عبد الله سوداكال، مشاركته في اجتماع اتحاد كرة القدم السوداني لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بموافاته بجميع المطالب التي بعث بها للاتحاد في وقتٍ سابق حتى يكون الاجتماع مثمرًا.

وفي الخامس عشر من يونيو، أصدر اتحاد كرة القدم قرارًا أعلن فيه اعتماد الجمعية العمومية لنادي المريخ، وكلّف مجلس المريخ الحالي المنتخب إدارة شؤون النادي في المرحلة المقبلة.

باج نيوز