“كاف” يعلن جدول موسم مسابقات الأندية





كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف” جدول موسم مسابقات الأندية للعام 2021 ـ 2022.

وقرّر”كاف” انطلاقة الموسم الجديد في العاشر من سبتمبر2021 بإقامة مباريات الدور التمهيدي الأوّل، فيما تبدأ مراحل المجموعات في فبراير 2022.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنّه سيتمّ السماح لأعلى 12 اتّحادًا وطنيًا مصنفًا، وفقًا لتصنيف”كاف”، بإشراك فريقين في دوري الأبطال، وكأس الكونفيدرالية 2021/22 .

وضمّت الدول كلٍ من الجزائر ، أنجولا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مصر ، غينيا ، المغرب ، نيجيريا ، جنوب إفريقيا ، السودان ، تنزانيا ، تونس ، زامبيا.

ومدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف” العمل بقاعدة التبديلات الخمسة لموسم الأندية 2021/22. وسيتمّ السماح لكلّ نادٍ بتسجيل 40 لاعبًا بدلاً من 30 لاعبًا كالمعتاد. وسيسمح بتواجد تسعة بدلاء على مقاعد البدلاء بدلاً من السبعة الاعتياديين.

وأعلن”كاف” عن تمديد تسجيل اللاعبين في قاعدة التسجيل حتى الخامس عشر من أغسطس 2021.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم، قد سمى المريخ والهلال ممثلين في دوري أبطال إفريقيا، فيما سيلعب الأهلي مروي وحي الوادي نيالا في كأس الكونفدرالية.

باج نيوز