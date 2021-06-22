“باج نيوز” يكشف تفاصيل مثيرة بشأن اجتماع مجلس المريخ واتحاد الكرة





رفض رئيس نادي المريخ آدم عبد الله سوداكال، الجلوس على طاولة واحدة مع مجموعة الكندو، في الاجتماع الذي دعا له اتحاد كرة القدم السوداني.

وأفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ مجموعة الكندو حضرت بجميع أعضائها، فيما تخلّف آدم عبد الله سوداكال.

وأشارت المصادر إلى أنّ مجموعة محمد موسى الكندو، طالبت النائب الأوّل لاتحاد كرة القدم عامر عبد الرحمن باتّخاذ قرارٍ نهائي وحاسم.

ووفقًا لما علم”باج نيوز”، فإنّ آدم سوداكال عقد جلسة منفردة مع عضو اتحاد كرة القدم حسن برقو، فيما ينتظر أنّ يلتقي بالنائب الأوّل بالاتحاد عامر عبد الرحمن.

والثلاثاء، أصدر اتحاد كرة القدم قرارًا أعلن فيه اعتماد الجمعية العمومية لنادي المريخ، وكلّف مجلس المريخ الحالي المنتخب إدارة شؤون النادي في المرحلة المقبلة.

باج نيوز