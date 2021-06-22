المريخ ينشد خطف الصدارة





يطمح المريخ لخطف صدارة الدوري السوداني الممتاز بالفوز على نظيره حي العرب بورتسودان في قمّة تعدّ بالكثير، الأربعاء.

ويلعب”الأحمر الوهّاج” من أجل الإبقاء على أمله في التواجد بالمركز الأوّل، لكنّه في حاجة إلى النقاط كاملة للوصول إلى”41″.

ويتواجد المريخ في المرتبة الثانية بالدوري السوداني الممتاز، ويجمع في رصيده”38″ نقطة، فيما يتربّع الهلال في المركز الأوّل بـ”40″ نقطة.

ويعيش الفريق الشهير بـ”الزعيم” فترة عدم الاستقرار فنيًا بعد مغادرة الإنجليزي لي كلارك، وتعيين إبراهيم حسين خلفًا له.

وأشرف المدرب الملّقب بـ”الديسكو” على حصتين تدريبتين فقط قبل لقاء الغد، بيد أنّ إبراهومة يملك ذخيرة كبيرة عن الفريق وقادر على قيادة الفريق إلى برّ الأمان في جولة حي العرب بورتسودان.

وفي المقابل، يبحث حي العرب بورتسودان عن نتيجةٍ إيجابية تعينه في مشواره بالمنافسة.

ويملك الفريق الملقّب بـ”السوكرتا” في جعبته”26″ نقطة، بالمركز الثامن بمنافسة الدوري الممتاز.

باج نيوز