مدير الجمارك: قرار إلغاء الدولار الجمركي في السودان لايؤثر على اسعار السلع





أعلن مدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر، إتخاذ الحكومة عدة إجراءات لمنع تأثيرات قرار إلغاء مايسمى بالدولار الجمركي.

وقال في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء بوكالة السودان للأنباء إن الإجراءات تشمل إلغاء الرسوم الإضافية على جميع الواردات مثل ضريبة أرباح الأعمال وخفض الفئات الجمركية للحد الأدنى للسلع الأساسية إلى فئة صفرية لكثير من السلع الضرورية وتخفيض فئات الرسم الإضافي علي جميع السلع الكمالية وبعضها الى صفرية.

وأعلن مدير هيئة الجمارك التنفيذ الفوري لقرار إلغاء الدولار الجمركي وتطبيق الإجراءات المتعلقة به.

وطمأن مدير هيئة الجمارك المواطنين بأن هذا القرار يأتي في صالحهم ولا يؤثر في زيادة الأسعار بل يعمل علي تخفيضها عقب تخفيض الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وضريبة أرباح الأعمال.

وقطع الفريق الطاهر بان الإقتصاد السوداني سيتعافى وستزول منه الكثير من الممارسات السالبة .

ودعا المواطنين إلى التمسك بأسعار السلع وعدم السماح بزيادتها.وقال إن إيجابيات القرار تتمثل في تحقيق الحماية للصناعة المحلية باعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وإعفاء السلع الضرورية والأساسية لإستقرار الأسعار حتي لا تؤثر على المستهلك وإعفاء السلع الراسمالية الزراعية والصناعية ، مشيراً الى أن من سلبيات تعدد سعر الصرف زيادة الطلب والمضاربة على العملات الحرة وزيادة التضخم.

الخرطوم في ٢٢-٦-٢٠٢١(سونا)