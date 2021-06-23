عضو مجلس السيادة مالك عقار يلتقي وفد المعونة الأمريكية





إلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد المعونة الأمريكية برئاسة دانيال روبتسون، حيث تطرق اللقاء للمساعدات التي يمكن أن تقدمها المعونة الأمريكية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. وأعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي، عن تقديره لجهود المعونة الأمريكية لدعم السودان، مؤكداً ضرورة توحيد مكونات الفترة الانتقالية لضمان نجاح عملية الإنتقال ونجاح مشروعات المعونة. وأكد مالك عقار (بحسب سونا) ضرورة إستكمال هياكل الفترة الانتقالية وفي مقدمتها ، المجلس التشريعي وأضاف ” إذا لم يتم إستكمال هذه الهياكل فلن يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي”. إلى ذلك أكد وفد المعونة الأمريكية إستعداده لتقديم العون للسودان خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، مبينا أن للمعونة برنامج جاهز لدعم السودان غير أنه في حاجة لضوء أخضر من الحكومة يُظهر الرغبة في التحول الديمقراطي والمضي قدماً نحو الانتخابات.

الخرطوم(كوش نيوز )