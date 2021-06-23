تفاصيل اجتماع ابراهومة مع رمضان وبكري





عقد مدرب المريخ الجديد الكابتن ابراهيم حسين ( ابراهومة) اجتماعا مع ثنائي الفرقة الحمراء الكابتن رمضان عجب وبكري عبد القادر ( المدينة) وحرص ابراهومة على تقديم الدعم المعنوي الكبير للاعبين مؤكدا رغبته الجمة في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتعان بها خلال الفترة القادمة وطالبهم وفق صحيفة السوداني بضرورة العمل على قيادة الفريق للانتصارات في مقبل المباريات والسعي لتقديم افضل ما لديهم باعتبار أن الفريق يعتمد على جميع اللاعبين ولابد أن يكون الكل في الفورمة حتي يقدم الافضل. وابدى ابراهومة ثقته في قدرات العقرب ورمضان، وبالمقابل ابدى اللاعبان سعادتهما بالعمل من جديد مع ابراهومة مؤكدين حرصهما على مساعدته في تحقيق النجاح المطلوب خلال مشواره الحالي.

الخرطوم ( كوش نيوز)