اجتماع لمعالجة ملاحظات استاد الهلال





شهد مكتب الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم انعقاد اجتماع فوق العادة ضم إلى جانبه الأستاذ هشام حسن (السوباط) رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، والأستاذ إسماعيل عثمان نائب الأمين العام بلجنة تطبيع نادي الهلال، و المهندس عصام شعبان، نائب الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، ونائب رئيس هيئة تراخيص الأندية. وناقش الاجتماع وفق صحيفة السوداني ملف معالجة الملاحظات الأخيرة على استاد الهلال قبل استقباله مباراة المنتخب الوطني الأول أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم خلال شهر سبتمبر المقبل. وأبان الدكتور حسن برقو أن الاتحاد تسلم خطاب تحذيري أخير حدد يوم 14 من يوليو المقبل موعدا أخيرا لمعالجة الملاحظات التي تتمحور في أربع نقاط رئيسية، وهي دواليب غرف ملابس اللاعبين، و دكة البدلاء والإضاءة، وإجلاس ومخارج الإعلاميين.. وناقش الاجتماع التكاليف السابقة في هذا الصدد وما تم إنجازه. وقدم الأستاذ هشام السوباط مقترحا جديدا، وتم التنوير حول ملف الإضاءة الذي تم توقيع عقده مع شركة منفذة، و سيتم عقد اجتماع ثانٍ يوم الاثنين المقبل الذي سيوافق 28 يونيو الجاري في مكتب الدكتور حسن برقو بمباني الاتحاد للوقوف على ما تم التوصل إليه بعد إصدار عدد من التكاليف بينها زيارة ميدانية جديدة للاستاد. وتم الاطمئنان على بقية الملفات الخاصة بالملعب من نجيل و أرضية و مداخل وخلافه، وتم تسجيل صوت شكر للجنة تطبيع نادي الهلال على التعاون الكبير.

الخرطوم ( كوش نيوز)