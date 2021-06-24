حقق فوزاً صعباً على السوكرتا المريخ ينفرد بصدارة الممتاز





حقق المريخ فوزاً صعباً على ضيفه حي العرب بورتسودان بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب السماني الصاوي من ركلة جزاء في شوط اللعب الثاني في المباراة التي جرت أمس بملعب المريخ وبالنتيجة صعد الأحمر بنقاطه إلى ٤١ نقطة في صدارة بطولة الدوري الممتاز. بدأ المريخ المباراة بتشكيلة ضمت محمد المصطفى الى جانب صلاح نمر وامير كمال وطبنجة وحمزة داود بينما شارك في الوسط ضياء محجوب والسماني الصاوي وبكري المدينة وَقاد المقدمة الهجومية توني بينما دفع مدرب حي العرب بورتسودان بتشكيلة ضمت عبد الرحمن مختار والتاج باشري إلى جانب محمد ودعة ومكين. وتاثرت مجريات اللعب في المباراة بالأرضية السيئة لملعب المريخ والتي حرمت الفريقين من تقديم افضل ما لديهم وبدا الحذر واضحا في تحركات كل فريق، وبالرغم من ذلك سعى المريخ للوصول الى مرمى العرب مستفيدا في ذلك من تحركات بعض لاعبيه وابرزهم السماني وتوني وبكري وشهدت الدقيقة الاخيرة من شوط اللعب الاول احتساب حكم المباراة صفوت ميرغني ركلة جزاء لصالح المريخ بعد ان لامست كرة المحترف توني يد احد لاعبي حي العرب، وتقدم توني للتنفيذ الا ان الحارس عبد الرحمن مختار تمكن من صد الركلة. وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين. وبدأ المريخ الشوط الثاني بشكل سريع واستفاد من ركلة جزاء ارتكبت مع المهاجم توني و تصدى لها السماني الصاوي ونفذها بنجاح في شباك حي العرب بورتسودان وعقب الهدف الاول نشط الاحمر من تحركاته الهجومية عن طريقه السماني وبكري الذي شكلت كراته العكسية خطورة كبيرة علي خط دفاع السوكرتا، ولم يقدم حي العرب بورتسودان في الشوط الثاني المردود الفني المنتظر حيث عمد الى التركيز على الدفاع وهو ما تسبب في ضغوطات كبيرة عليه من قبل المريخ. وأجرى المريخ وفق صحيفة السوداني في الشوط الثاني عدة تغييرات حيث دفع باللاعب وجدي عوض بديلا عن توني، ومثل دخول وجدي تنشيطا كبيرا للأدوار الهجومية للفرقة الحمراء التي سيطرت على الملعب بشكل واضح ونتجت عن ذلك هجمات خطيرة لصالح الاحمر عن طريق بكري الذي كان قريبا من التسجيل لولا حارس مرمى السوكرتا عبد الرحمن مختار، وفي الدقائق الأخيرة اجرى ابراهومة تعديلين حيث خرج كل من بكري والتاج يعقوب ودخل بديلا لهما عزام عادل والتكت وشكل البديل عزام خطورة كبيرة على مرمى السوكرتا من خلال التحركات التي يقوم بها والتحكم المميز في الكرة وهو ما شكل خطورة كبيرة، ومرت الدقائق الاخيرة من المباراة دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا تفوق المريخ بهدف دون مقابل وبالنتيجة صعد المريخ بنقاطه الى ٤١ نقطة في صدارة الدوري.

الخرطوم ( كوش نيوز)