بيان مهم من مجلس المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال





ظللنا نتابع ما يدور في الساحة عقب صدور قرارات مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم بتاريخ يومي 13و14 يونيو 2021م وعطفاً على عدم صحة القرارات التي صدرت من مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم ومخالفتها البينة والصريحة لصحيح القانون ونظام نادي المريخ ونظام الإتحاد السوداني لكرة القدم المادة (17) الفقرات (1-2) والمادة (19) الفقرة (1) والمادة (14-a) التي تقابلها المادة (13-a) من نظام الإتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017م، و بناءً على هذه المخالفات فقد قرر مجلس إدارة نادي المريخ رفض جميع قرارات الإتحاد السوداني لكرة القدم لعدم قانونيتها ومخالفتها لجميع الأنظمة الأساسية، وعليه فإن مجلس إدارة نادي المريخ يعتبر ان كل ما يترتب وما يبنى وما يصدر بموجب هذه القرارات هي مجرد قرارات باطلة ولن ينفذ مجلس إدارة نادي المريخ اي قرار يستند إلى قرارات مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم بتاريخ يومي 13و14 يونيو 2021م، كما يؤكد مجلس إدارة نادي المريخ عدم إعترافه باللجنة الثلاثية ويطعن النادي في حياديتها ويؤكد عدم أهليتها لإدارة أي ملفات تتعلق بنادي المريخ. لقد قام مجلس الإدارة بموجب القرارات التي تسلمها من الأمانة العامة للإتحاد السوداني لكرة القدم بمخاطبة الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بهذه القرارات وشرح النادي جميع المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم في إجتماعه يومي 13و14 يونيو، وأكد النادي للفيفا في مخاطبته رفضه لجميع القرارات التي صدرت من الإتحاد لمخالفتها القانونية، كما قدم النادي شكوى عاجلة لدي محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) وتسلم اليوم إخطاراً يفيد بتسديد الرسوم عقب قبول قضية النادي ضد الإتحاد السوداني لكرة القدم، وعليه يؤكد مجلس إدارة نادي المريخ انه يعتبر القرارات الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 24 يونيو من اللجنة الثلاثية حبر على ورق ولا تمثل اي شرعية تريدها اللجنة الثلاثية لتؤصل لقرارات لقيطة لا تستند لأي قانون أو أي نظام أساسي ملزم للمريخ أو الإتحاد السوداني لكرة القدم و أعضائه، وعليه فإن مجلس المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال يؤكد ان تسليم نادي المريخ لن يتم إلا لجمعية عمومية وعبر إنتخابات يدعو لها مجلس إدارة نادي المريخ وتشرف عليها لجان النادي العدلية المنتخب منها والمعيين، ويتحدى مجلس المريخ اللجنة الثلاثية ومن لف لفها تنفيذ قراراتها القائمة على إبتذال وهتك القوانين والنظم إن إستطاعت لذلك سبيلا، كما يؤكد مجلس إدارة نادي المريخ ان الفيصل مع الإتحاد السوداني لكرة القدم سيكون سوح الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية ولا توجد منطقى وسطى في هذا الأمر. وفق صحيفة اليوم التالي والله ولي التوفيق بأمر آدم عبدالله آدم رئيس مجلس إدارة نادي المريخ .

الخرطوم ( كوش نيوز)