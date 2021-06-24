ارتفاع كبير في أسعار السيارات وتجار الكرين يوقفون البيع





كشف عدد من تجار السيارات في دلالات الكرين بحري والخرطوم وأم درمان لـ(السوداني)، عن توقف عمليات البيع والشراء للسيارات، بعد الإعلان عن إلغاء وزارة المالية العمل بنظام الدولار الجمركي، مشيرين إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعار السيارات قبل تطبيق القرار رسمياً.

وقال التاجر بكرين بحري ابوبكر احمد عبد الله فى حديثه لـ(السوداني)، إن هناك ارتفاعا كبيرا في اسعار السيارات، وان عمليات البيع والشراء متوقفة بالكامل، لافتاً إلى أن الجمارك لا تزال تعمل حالياً بالتعرفة القديمة، متوقعاً ارتفاع أسعار السيارات إلى مستويات اعلى مما هي عليه حالياً بعد صدور قرار إلغاء الدولار الجمركي.

واوصح أن سعر البوكس موديل ٢٠١٦ ارتفع من ١٣ إلى ١٦ مليون جنيه، والسيارة لانسر صالون من ٥ إلى ٧ ملايين جنيه، وكورولا من ٦٥٠٠ إلى ٧٥٠٠ مليون لموديلات ٢٠١٥ و ٢٠١٦، كما ارتفع سعر السيارة التوسان موديل ١٦ و١٧ إلى ٩ ملايين جنيه.

ولفت تاجر السيارات صديق الطيب فى حديثه لـ(السوداني) إلى تحول البعض لحفظ أموالهم في شراء السيارات بعد استمرار تدني قيمة الجنيه، موضحاً أن معظم التجار توقفوا عن البيع ترقباً لآثار قرار إلغاء الدولار الجمركي، واصفاً القرار بغير الموفق، ونوه إلى أن سعر السيارة ايسوزي موديل ١٦ ارتفع من ١٣ و١٤ إلى ١٦ مليوناً، والسيارة ميتسوبيشي موديل 2021 من ١٣ إلى ١٥ مليون جنيه.

وأضاف تاجر السيارات، صلاح الصديق، أن القرار انعكس على السوق قبل تطبيقه، متوقعاً ارتفاع أسعار السيارات بنسبة كبيرة لارتفاع الرسوم الجمركية خاصة مع استمرار تدني قيمة الجنيه في الأسواق الموازية، مردفاً أن عملية البيع متوقفة للسيارات وحتى في حال حدوث تنفيذ لعمليات البيع يصل فارق السعر للسيارة ما بين ٣ إلى ٤ ملايين جنيه على أقل تقدير بعد الإعلان عن إلغاء الدولار الجمركي.

صحيفة السوداني