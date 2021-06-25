حميدتي يتبرع بـ10 سيارات جديدة لمشروع الجزيرة





اطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو على مجمل الأوضاع بمشروع الجزيرة والمشاكل التي تواجهه.

وأكد النائب الأول، لدى لقائه بمحافظ المشروع د. عمر محمد مرزوق، بالقصر الرئاسي بالخرطوم امس، دعم ومساندة الحكومة للمشروع حتى يعود سيرته الأولى كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وقال محافظ مشروع الجزيرة، في تصريح صحفي، انه قدم تنويرا للنائب الأول حول التدهور الكبير الذي تعرض له المشروع خاصة فيما يلي البنى التحتية ومنظومة الري.

وأعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمه النائب الأول للمشروع، والمتمثل في عشر سيارات للتجهيز للموسم الزراعي.

السوداني