مستشار البرهان: تصريحات بعض المسؤولين عن خلافات المنظومة الأمنية (مضرة)





قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، العميد د. الطاهر ابوهاجة، إن تصريحات بعض المسؤولين، الذين لم يسمهم، حول وجود خلافات في المنظومة الأمنية بـ”المضرة”، معتبرًا أنّها ترسل سالبة إلى الخارج.

وقال أبو هاجا في تصريحات خاصة لـ”العربية”، الخميس، إنّ حديث البرهان ودقلو أمس مع القيادات الأمنية أثبت بوضوح أن المنظومة الأمنية ستظلّ متماسكة ومنسجمة، وإنّ قادتها على درجة عالية من الوعي بما حدث في بعض الدول المجاورة.

وأكد أبو هاجا، أن التوضيح الذي قدّمه رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، كان مهمًا للغاية وجاء في توقيته.

(كوش نيوز)