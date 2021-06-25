رئيس الاتحادي الديمقراطي: لقاء البرهان”خطوة جبّارة” لها ما بعدها





يؤكّد الهندي إنّ اللقاء كان شفافًا ورائعًا.

كشف رئيس الاتحادي الديمقراطي، صديق الهندي، عن أنّ اللقاء الذي جمع بينهم ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان خطوة جبّارة لها ما بعدها.

وأشار إلى أنّ الخطوة سيكون لها الكثير في ترسيخ مفاهيم السلطة السيادية لدور الاتحاديين التاريخي في دعم الاستقرار السياسي بالبلاد، وخلف الآلية الناجعة التي تضع السودان في الطريق الصحيح.

وأضاف” هذه الخطوة ستسهم في الوصول إلى برّ الأمان ومعالجة الإشكاليات والثغرات الخطيرة”.

وقال صديق الهندي بحسب وكالة السودان الرسمية، الجمعة، إنّ اللقاء كان رائعًا وشفافًا، يصبّ في مصلحة تعبيد الطريق الذي يساعد على تتويج أهداف الإنتقال إلى المربع المأمول.

وأضاف” تقريظ البرهان لثقل الاتحاديين يعبر عن ذهنية متفتحة ومسؤولة وجدت الاستحسان والقبول من الوفد الاتحادي وتعتبر قلادة في جبين القاعدة الاتحادية العريضة”.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن مبادرة وطنية تضمّنت إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، محاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز