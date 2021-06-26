ارتفاع كبير في أسعار الخضر.. و١٦٠٠ جنيه سعر كيلو الشطة





شهدت أسعار الخضر بالسوق المركزي الخرطوم ارتفاعاً جنونياً حيث وصل سعر كيلو طمام 500جنيه، بينما ارتفع سعر كيلو البامية إلى 800 جنيه، وبلغ سعر ربطة الخضرة، و الباذنجان 500جنيه، وبلغ سعر كيلو البطاطس400 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار 400جنيه، وبلغ سعر ربع بصل أبيض 1500جنيه، بينما بلغ سعر قطعة العجور300جنيه، وبحسب الاننتباهة سجل سعر ربطة الجرجير 700جنيه، وبلغ سعر كيلو الشطة الخضراء 1600جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر 1500جنيه، وبلغ سعر االقرع 1500جنيه، وارتفع سعر ربطة الرجلة إلى 700جنيه. وعزا التاجر ابراهيم محمد بالسوق المركزي الخرطوم سبب الارتفاع إلى تكاليف الترحيل جازماً بأنهم يشترون الوقود سوق أسود لترحيل الخضار.

الخرطوم (كوش نيوز)