شاهد :صورة للفنانة هدى عربي وابنتها تشعل السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل ينهالون عليها بالتعليقات





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة هدي عربي ظهرت فيها برفقة ابنتها وهي تبدو في غاية الجمال حسبما ذكر المعلقين. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أشعلت هدي عربي السوشيال ميديا بالصورة التي نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع (فيسبوك )وتناقلها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع . العديد من التعليقات جاءت مصاحبة للصورة حيث أبدى جمهور هدى عربي الإعجاب بالصورة ووصفها بالجمال الفاتن منذ الصغر وأنها مازالت محافظة عليه حتى الأن.



الخرطوم:(كوش نيوز)