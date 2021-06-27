شاهد بالفيديو.. شباب يحاصرون الفنانة نانسي عجاج قبل وصولها لسيارتها ..الفنانة تنجو بأعجوبة ومتابعون يطرحون سؤالاً: (دا شعب ممكن يبني دولة؟)





حاصر شباب سودانيون الفنانة الجماهيرية نانسي عجاج أثناء خروجها من إحدى المناسبات بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تضاربت الروايات داخل مواقع التواصل الاجتماعي, حيث أكدت إحدى الصفحات التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الشباب هم جمهور الفنانة المعروفة.

بينما زعمت صفحات أخرى أن الشباب الذين حاصروا الفنانة قبل خروجها ليس لهم علاقة بجمهورها, وجمعتهم الصدفة بمقابلة عجاج التي تحظى بجماهيرية عريضة في أوساط الشباب.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر الفيديو عدد من الشباب وهم يطاردون الفنان قبل وصولها لسيارتها التي وصلت إليها بصعوبة ونجحت في الهروب بأعجوبة على ارغم من ملاحقة أحدهم لها حتى لحظة دخولها العربة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فعل الشباب, حيث كتب أحد المعلقين على الفيديو: (حتى لو كان هؤلاء من جمهور الفنانة هل يحق لهم ملاحقتها بهذه الطريقة التي أصابتها بالخوف), وكتب آخر: (دا شعب ممكن يبني دولة؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين