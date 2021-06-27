التربية والتعليم: تدريس منهج اللغة الفرنسية لطلاب المراحل الأولى





ألمحت وزارة التربية والتعليم الي امكانية تدريس منهج اللغة الفرنسية لطلاب المراحل الأولى في التعليم العام أسوة باللغة الإنجليزية، مشيرة إلى اكتمال العمل لوضع منهج اللغة الانجليزية لطلاب المراحل الأولى .

فيما كشفت عن وجود فجوة في المناهج والتدريب للغات خاصة اللغة الفرنسية، مشيرة إلى مساهمة المركز الثقافي الفرنسي في سد الفجوة، كما أشارت وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا) الى انها عكفت علي وضع استراتيجية شاملة للتدريب وبمشاركة كل كليات التربية بالجامعات السودانية.

وقال المعز فيصل الشيخ ممثل وزارة التربية لدي مخاطبته اليوم ختام الدورة التدريبية لأساتذة اللغة الفرنسية بكليات التربية بخمس جامعات سودانية (السودان، الخرطوم، الدلنج، نيالا والجزيرة)، بمشاركة سفيرة فرنسا بالخرطوم ومسؤول التعاون الثقافي بالسفارة الفرنسية بالخرطوم وممثلين للتعليم العالي والتعليم العام ومدير المركز الفرنسي بالخرطوم وعدد من أساتذة اللغة الفرنسية وجامعة السودان، ان الوزارة اعدت منهج اللغة الفرنسية لطلاب المرحلة الثانوية، مشيدا بتبرع ومساهمة السفارة الفرنسية بالخرطوم في طباعة واعداد المنهج.

وكشف عن توفير السفارة الفرنسية لعدد 50 ألف نسخة لكتاب اللغة الفرنسية بالمرحلة الثانوية للعام الحالي، مثمنا دور السفارة لدعم تدريس اللغة الفرنسية ،مؤكدا على استراتيجية تشجيع الطلاب لإضافة مادة اللغة الفرنسية لمواد امتحان الشهادة الثانوية تحفيزا للطلاب ولترغيبهم في دراسة اللغة الفرنسية.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتدريس اللغة الفرنسية وإدخالها في التعليم بالمرحلة المتوسطة مستقبلا ،مبينا أنه لا يوجد ما يحول إدخال اللغة الفرنسية ضمن المناهج التعليمية الجديدة واخضاع المقترح لدراسة متأنية يعقبها التنفيذ.

مؤكدا إيلاء الوزارة تدريس اللغات اهتماما كبيرا لاعتبارات أن اللغة أهم أدوات التواصل الإنساني ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وتفعيل العلاقات بين الشعوب ،مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يأتي بعد عزلة استمرت 30 عاماً.

وأضاف باهتمام الوزارة بالتدريب لسد الفجوة في المناهج معبرا عن امتنانه لدولة فرنسا ممثلة في السفارة والمركز الثقافي الفرنسي بالخرطوم للمساهمة في دعم التعليم لإعادة بناء النظام التعليمي، معبرا عن سعادته للتنسيق بين الشركاء في العملية التعليمية ،مشيرا إلى أن الوزارة عكفت على تطوير استراتيجية التدريب بمشاركة كليات التربية بالجامعات والجهات ذات الصلة.

من جهته ثمن الأستاذ صديق البشرى ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور السفارة الفرنسية لتقديم الدعم للعدد من المشاريع التدريب للكوادر البشرية ،مشيرا إلى استمرار العمل مع الشركاء لدعم تدريس اللغة الفرنسية بجودة عالية.

صحيفة السوداني