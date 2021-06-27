شاهد بالفيديو.. أثار موجة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي.. حفل خاص للفنانة إيمان أم روابة يشهد “أحضان” وأفعال “فاضحة”





شهد حفل خاص للفنانة السودانية الصاعدة إيمان بنت أم روابة خلال إحدى الرحلات أفعال فاضحة وجدت غضب واستهجان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهدت محرر موقع النيلين فقد أظهر الحفل الذي شهده عدد كبير من الرجال مع انعدام عنصر النساء الذي انحصر في الفنانة وإحدى مرافقاتها.

وأثناء تقديم الفنانة وصلتها الغنائية قام أحد الرجال الحاضرين بشد مرافقة الفنانة في محاولة احتضانها وسط ضحكات منها وهو ما يؤكد أنها لا تمانع في فعل الرجل.

وكرر نفس الشخص فعلته بعض لحظات من تصرفه المشين الذي رفضه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, حيث طالب المنتقدون السلطات بضرورة حسم أمر الحفلات التي تقام في الرحلات والأماكن البعيدة.

ولم تسلم الفنانة ايمان أم روابة من الانتقادات, وعلى الرغم من الأشادة بصوتها وبالنجومية التي صنعتها لنفسها حيث اتهمها بعض المنتقدين بعد الإشادة بها بأنها السبب الرئيسي في الفوضى التي حدثت بدليل أنها لم تقم بحسم المتحرشين بصاحبتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين