“حميدتي” ينقل الشيخ محمد أبو عزة من أم روابة إلى الخرطوم بطائرة خاصة لعلاجه





بعث اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، طائرة خاصّة وأطباء إلى أم روابة لنقل الشيخ محمد أحمد أبو عزة لتلقي العلاج بالخرطوم أو خارج البلاد حسب ما يقرره الأطباء.

وتدافع الآلاف من تلاميذ أبو عزة ومريديه لحظة هبوط الطائرة في أم روابة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للنائب الأول لاهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة لحالة الشيخ أبو عزة، وقالوا إن مبادرة النائب الأول تمثل تكريماً لجميع مشايخ الطرق الصوفية وتعكس اهتماماً بشؤون الشعب.

وُلد أبو عزة بقرية أم عشرة بكردفان، حوالي العام ‏١٩٢٥‎م، فلما بلغ الثامنة من عمره، حفظ القرآن الكريم بخلوة الشيخ عبد الله ود العباس، ودرس العلوم الشرعية على يد الشيخ عبد الله، ثم عاد إلى بلده وأسّس خلاوي لتحفيظ القرآن الكريم والعلم وتخرج على يده الآلاف من حَفَظَة كتاب الله.

صحيفة السوداني