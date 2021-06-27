أعلن التعاقد مع فرنسي الاحمر يغلق باب التفاوض مع الألماني سريعاً





بحسب مصادر فان المريخ فاوض المعد البدني الالماني ويلي كونهارد الذي سبق له العمل مع المدرب الالماني كروجر خلال وقت سابق بالمريخ وبحسب المعلومات فان الاتصالات التي جرت بالمعد الالماني عن طريق بعض الشخصيات المقربة اليه لم تسفر عن اتفاق اذ ان الالماني ورغما عن ترحيبه بالعودة من جديد للمريخ الا انه طلب راتبا شهريا يفوق ال 20 الف دولار وهو الامر الذي دفع لاغلاق المفاوضات على الفور يشار وفق صحيفة السوداني إلى ان مجلس المريخ برئاسة سوداكال اعلن التعاقد مع معد فرنسي يصل خلال الساعات القادمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)