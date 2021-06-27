رياضية

أعلن التعاقد مع فرنسي الاحمر يغلق باب التفاوض مع الألماني سريعاً

2021/06/27
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club el merrikh soudan

بحسب مصادر فان المريخ فاوض المعد البدني الالماني ويلي كونهارد الذي سبق له العمل مع المدرب الالماني كروجر خلال وقت سابق بالمريخ وبحسب المعلومات فان الاتصالات التي جرت بالمعد الالماني عن طريق بعض الشخصيات المقربة اليه لم تسفر عن اتفاق اذ ان الالماني ورغما عن ترحيبه بالعودة من جديد للمريخ الا انه طلب راتبا شهريا يفوق ال 20 الف دولار وهو الامر الذي دفع لاغلاق المفاوضات على الفور يشار وفق صحيفة السوداني إلى ان مجلس المريخ برئاسة سوداكال اعلن التعاقد مع معد فرنسي يصل خلال الساعات القادمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)

2021/06/27
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