اتحاد الكرة السوداني يفاجئ قيادي في مجلس المريخ المنتخب





أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، أنّ عضو مجلس المريخ شمس الدين الطيب تلقى إخطارًا من اتحاد الكرة السوداني، يفيد باستمراره ضمن منظومة المجلس المنتخب.

وقالت المصادر، إنّ خطوة اتحاد كرة القدم تجئ على خلفية القرار الأخير باستمرار عمل المجلس المنتخب في تسيير أمور النادي إلى حين عقد جمعية انتخابية قبل الخامس من سبمتبر المقبل.

وأفادت المصادر، أنّ قيادي رفيع في اتحاد الكرة، كشف لعضو مجلس المريخ عدم تسلّمهم أيّ استقالة من مجلس المريخ تفيد بتقديمه لاستقالة بصورةٍ رسميةٍ.

وتشير معلومات موثوقة لـ”باج نيوز” إلى أنّ عضو مجلس المريخ شمس الدين الطيب لا يرغب في العمل في المجلس الحالي، وأنّه مصمّمٌ على الابتعاد بصورةٍ نهائيةٍ وقاطعةٍ.

وفي السابع والعشرين من مايو 2018، دفع عضو مجلس المريخ شمس الدين الطيب من منصبه.

والخميس، أعلنت اللجنة الثلاثية المكلّفة من قبل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني عن إحالة آدم عبد الله سوداكال إلى لجنة الانضباط لمخالفته المادة”66″ من لائحة الانضباط، وعدم التعامل معه كرئيس لنادي المريخ الخرطوم.

باج نيوز