مجلس المريخ المنتخب يصدر قرارًا جديدًا





أصدر مجلس المريخ المنتخب قرارًا، الأحد، أعلن فيه اعتماد محمد موسى الكندو في جميع مراسلات النادي.

وقال النادي في خطابٍ ممهور بتوقيع محمد موسى الكندو” بالإشارة للموضوع أعلاه وإنفاذًا لقرار الاتحاد السوداني، وقرار مجلس إدارة نادي المريخ نفيدكم بأنّه يعتمد توقيع محمد موسى الكندو أحمد، في جميع مراسلات النادي لجميع الجهات الحكومية والخاصة”.

والخميس، أعلنت اللجنة الثلاثية المكلّفة من قبل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني عن إحالة آدم عبد الله سوداكال إلى لجنة الانضباط لمخالفته المادة”66″ من لائحة الانضباط، وعدم التعامل معه كرئيس لنادي المريخ الخرطوم.

باج نيوز