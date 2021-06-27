آدم سوداكال في المريخ.. قرارات أخيرة لشداد تضعه في ركن الزاوية





أصبح آدم عبد الله سوداكال في وضعٍ لا يحسد عليه، خاصةً بعد قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأخيرة بوقف التعامل معه بصورة حاسمةٍ..

وشدّد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد، على تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية المكلّف بحلّ أزمة نادي المريخ، موجّهًا بعدم التعامل مع آدم عبد الله سوداكال بصورةٍ نهائيةٍ لعدم احترامه لمؤسسة اتحاد الكرة.

والأحد، التأم المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم السوداني، لبحث عددٍ من القضايا على رأسها مشاركة الاندية في موسم 2021-2022 من دوري أبطال إفريقيا وكاس الاتحاد الأفريقي مع مراعاة المعايير المطلوبة من CAF.

وأمنّ المكتب التنفيذي على قرارات اللجنة الثلاثية، وتحويل آدم عبد الله سوداكال إلى لجنة الانضباط.

والخميس، أعلنت اللجنة الثلاثية المكلّفة من قبل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني عن إحالة آدم عبد الله سوداكال إلى لجنة الانضباط لمخالفته المادة”66″ من لائحة الانضباط، وعدم التعامل معه كرئيس لنادي المريخ الخرطوم.

باج نيوز