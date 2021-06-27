تفاصيل محادثة وزير الخارجية الأمريكي مع د. حمدوك





أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم، محادثة مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك. وقال بلينكين: “تحدّثت مع رئيس الوزراء السوداني حمدوك اليوم لمناقشة التقدُّم المُحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي”.

وأضاف: “كما ناقشنا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وجدد بلينكين، التأكيد على دعم أمريكا لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، وناقشوا مبادرة رئيس الوزراء الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ الخطوات لإنشاء مجلس تشريعي وإصلاح القوات المسلحة السودانية ودمج القوى الأخرى في جيش محترف، وتوفير العدالة والمُحاسبة.

صحيفة السوداني