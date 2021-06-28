بالصور .. افتتاح أول دار أزياء سودانية بمبادرة مبتكرة لتحسين بيئة الأرض





افتتحت بالخرطوم أول دار أزياء سودانية مسجلة رسمياً لمالكتها سيدة الأعمال الدكتورة رشا درويش، باسم: “MUDC FASHION HOUSE”، وقد صاحب الافتتاح مبادرة غير مسبوقة تسهم في تحسين بيئة الأرض وذلك بزراعة شجرة مقابل كل منتج يتم شراؤه من الدار.

وقالت د. رشا درويش لـ “اهتمامنا” بأن تاريخ إنشاء الدار يعود لأكتوبر 2019 وإعلان ميلادها عبر عرض أزيائها الأول والأسبق في السودان.

وتضيف دكتور رشا وهي أيضاً مدربة حياة معتمدة من كلية كينغستون البريطانية، بأن “MUDC” تسهم في دعم سيدات المجتمع السوداني والعالمي ليس فقط عبر تقديم منتج حديث، فريد، محتشم، وراقي؛ بل وعبر توفير منتجات العناية بالبشرة الطبيعية العضوية بضمان خلوها من المواد الكيميائية المصنعة.

وتهدف الدار بحسب خطة العام الحالي لتوفير 500 فرصة عمل للسيدات، ما بين محترفات تفصيل وخياطة للموظفات، وإدارة داخلية وتسويق.

جانب من منتجات الدار:

نقلاً عن موقع اهتمامنا