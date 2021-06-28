اتحاد الكرة يرد على سوداكال ويؤكد تسلم الشرطة لخطاب رسمي





دحض اتحاد كرة القدم السوداني عبر نائب الرئيس نصر الدين حميدتي ما أورده المكتب الإعلامي للنادي بشأن رفض الشرطة لتسلم خطاب اتحاد الكرة، وقال حميدتي في تصريحات لسودان مورنينغ إن حديث سودكال غير صحيح، مؤكداً أن الشرطة لا يمكن أن ترفض التعامل مع مؤسسة كبيرة مثل اتحاد الكرة، وتتعامل مع رئيس تم عزله فعلياً، مشيرًا أن الشرطة كيان محترم يتعامل وفق مؤسسية لا تحتاج لتزكية من اتحاد الكرة أو غيره من الجهات، ونبه حميدتي أن حقبة سودكال باتت من الماضي، مؤكداً أن اتحاد الكرة لن يتعامل مع سودكال بعد ان انتهت فترته رسمياً، ولفت أن ما يحدث من سودكال تهريج ليس أكثر، ودعا حميدتي لعدم الانسياق وراء شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن المجلس المعتمد عند اتحاد الكرة هو المجموعة التي جلست مع اللجنة الثلاثية وهي الجهة التي سيتعامل معها الاتحاد رسمياً، مطالباً بتسلمهم مهامهم.

صحيفة الصيحة