شكر الشرطة لعدم تدخلها في شأن النادي .. مجلس المريخ برئاسة سوداكال يخاطب النائب العام لجمهورية السودان





خاطب مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال النائب العام لجمهورية السودان ونيابة الخرطوم شمال بعدم التعامل مع أي مخاطبات صادرة من الاتحاد السوداني لكرة القدم تدعو للتدخل في الشأن الداخلي لنادي المريخ لاستقلالية نادي المريخ في إدارة شئونه الداخلية بموجب نظام النادي الأساسي لسنة 2019م المجاز في 19 أكتوبر 2019م، والمؤكد في 3 أكتوبر 2020م، وأبان المجلس في مخاطبته خطورة التدخل في الشئون الداخلية لنادي المريخ المحمي بنظامه الأساسي لسنة 2019م ونظام الاتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017م المادة “17” الفقرات “1-2” ونظام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المادة “19-1” وقانون الرياضة لسنة 2016م الذي يعطي الهيئات الرياضية المنتمية لهيئات رياضية دولية حق الاستقلالية في إدارة شأنها الداخلي.

كما أصدر مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال خبراً صحفياً شكر من خلاله الشرطة لرفضها تسلم خطابات الاتحاد السوداني لكرة القدم التي دعا خلالها للتدخل في الشئون الداخلية لنادي المريخ، وأشاد فيه بدور الشرطة لتفهمها لطبيعة الأزمة الراهنة التي قد يؤدي فيها التدخل في الشأن المريخي الداخلي إلى ما لا يحمد عقباه خاصة أن هنالك واقعة من التدخلات السابقة أدت إلى إيقاف تجميد النشاط الرياضي بالبلاد.

صحيفة الصيحة