الكندو: لارجعة للوراء وقطعنا خطوات مهمة لاستلام نادي المريخ والفريق اليوم





أكد مجلس إدارة نادي المريخ المكلف بقيادة محمد موسى الكندو، إنجازه كافة الإجراءات القانونية لتسليم النادي وفريق الكرة؛ وأنه تم قطع خطوات كبيرة في كل الإجراءات وتبقى القليل. وقال الكندو لجماهير المريخ، إن كل التأخير الذي حدث لا علاقة له بالبطء أو التكاسل في إنجاز العمل وطي صفحة سوداكال، بل يجب أن يعلم الجميع ان مجلس إدارة النادي المكلف يعمل على أن يتبع الخطوات القانونية المطلوبة حتى يتحقق كامل الاستقرار في الفترة المقبلة. وأشار الكندو إلى أنهم تسلموا قرار اعتماد اتحاد كرة القدم لهم لتولي مسؤولية إدارة نادي المريخ بعد الاجتماع مع اللجنة الثلاثية وكان الوقت متأخراً وتمت مساع لاستلام النادي يوم الاحد، إلا أن ظروف حالة الاستعداد في جهاز الشرطة أجّلت الأمر، والذي سيتم غداً بعد أن اكتملت كافة الترتيبات. وذكر أنهم تواصلوا اليوم الاثنين مع اتحاد كرة القدم، وتسلموا خطاب اعتماد القطاع الرياضي، الذي يضم خالد أحمد المصطفى وهيثم الرشيد وحاتم محمد أحمد مديراً للكرة ومساعده مجدي، وسيتم غداً استلام بطاقاتهم التي تخول لهم دخول الملاعب والتواجد مع الفريق في المباريات. وأضاف قائلاً: “سيتم الإشراف على الفريق بداية من تمرين اليوم، وتم تجهيز فندق المعسكر للمباراة المقبلة وكذلك جميع مصاريف الفريق”. وطالب الكندو، جماهير المريخ بأن تلتف خلف ناديها وفريقها في هذه المرحلة المهمة. وزاد: “كما وعدناهم سنعمل على تسليم الأمانة لمجلس منتخب مؤهل لقيادة النادي في المستقبل”.

الخرطوم(كوش نيوز )