رئيس الوزراء يشكر المجتمع الدولى





أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدلله حمدوك علي الدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في المشاركة في إنجاح الفترة الانتقالية من خلال مساهماتها في العمل السياسي بالبلاد. جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمجلس الوزراء ممثلي قطاعات منظمات المجتمع المدني. وأكدت قطاعات المجتمع المدنى السودانى دعمها لمبادرة رئيس الوزراء (الازمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق الى الأمام ) من خلال العمل علي تعزيز المسائل الواردة فى قضايا التغيير حتى تمضى الفترة الانتقالية بسلاسة وان تحدث نوعا من الاختراق ونقلة نوعية في شكل العلاقة بين مكونات العمل السياسي وأهمية المبادرة ، بجانب دفع الحلول المقدمة خاصة فى مجال تحقيق السلام الشامل وتحسين الاوضاع الاقتصادية والامنية بالبلاد بالاضافة الى تكوين المجلس التشريعى ووضع الأليات المناسبة لضمان نجاح المبادرة للوصول بالثورة الى أهدافها المرجوة. وأمن اللقاء على أهمية التوقيت الذي تم فيه طرح المبادرة والمحاور التي اشتملت عليها في إطار مستقبل الانتقال الديمقراطي بالبلاد، وضرورة توحد السودانيين بجميع أطيافهم وخلفياتهم لإنجاح الانتقال بالتوافق على قواعد الممارسة الديمقراطية.

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