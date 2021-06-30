لجنة تفكيك نظام البشير تلقي القبض على خلايا





يؤكّد وجدي صالح أنّه سيتمّ نشر صور وبيانات المقبوض عليهم عقب المؤتمر الصحفي، وذلك من خلال هواتفهم والمعلومات التي بها.

كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، عن أنّ قوات الشرطة ألقت القبض على خلايا من النيل الأبيض، بورتسودان، الجزيرة وكسلا بمنطقة السوق المحلي ووسط الخرطوم بلغ عددهم 79.

وأوضح عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، عن رصدهم لمكالماتٍ عن طريق النيابة العامة، تجرى لإحداث فوضى بالسلاح الأبيض جنوب الخرطوم.

وأضاف” تمّ القبض على بعض القيادات الذين كانوا يعملون في الأمن الشعبي والعمل الفني، في عملٍ كبيرٍ لإجهاض هذا المخطط”.

والثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء السوداني اتّخاذ إجراءات احترازية لتأمين المشاركين في مليونية، الأربعاء.

ودعت أحزاب، أبرزها الشيوعي، بجانب تجمّع المهنيين وتيارات إسلامية، وحملة “أختونا” والتنسيقية العليا للمفصولين تعسفيًا، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية.

باج نيوز