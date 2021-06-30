وزيرالتجارة يؤكد الالتزم بقانوني المنافسة ومنع الإحتكار





أكد على جدو ادم وزير التجارة والتموين على حرص الوزارة على تنظيم وإعادة الاستقرارفي اسعار السلع بالأسواق وفق قانوني المنافسه ومنع الاحتكار.

وقال في(بحسب سونا) إن الحملة القومية للرقابة علي الأسواق وضبط الاسعار التى بدأت الاثنين الماضي تستهدف الحد من التضخم والقضاء على الفوضي والممارسات الخاطئة .

وأبان أن إعادة صلاحيات وزارة التجارة والتموين وفق قانون رقم 104 لسنة 2021 والخاص بتحديد صلاحيات وزارات الحكومة الانتقالية تأتي في إطار مسؤوليات الوزارة لتنظيم الأسواق.

وتضم اللجنة العليا التى شكلت لاعداد الحملة في عضويتها وزير التجارة والتموين ووالي الخرطوم بجانب الجهات ذات الصلة.

(كوش نيوز )