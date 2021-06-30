سياسية

عاجل: لجنة إزالة التمكين تنشر صوراً، للفلول الذين أُلقي القبض عليهم بواسطة الشرطة، إذ يقارب عددهم (200) من الرجال والنساء

2021/06/30
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لجنة ازالة التمكين

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السوداني

2021/06/30
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تعليق واحد

  1. شنو يعني مافي حرية و لا قانون ظيل ناس مساكين و مل مواطن عايش على طبيعته تفتيش كمان للمواطنيين د؟ اه ديل مفروض تويناقالوا شنو في التحري؟ و هذه معدات شغل و دفاع عن النفس البلد اصبحت ما آمنه و ليست لارتكاب جرائم و العاوز يرتكب جرئمه ماممكن تقبضه بالساهل و ظيل ناس قري و مناطق مقطوعه و فيهم اصحاب غنم و مزارع.
    افضل تجيب لينا الملحدين و البعثيين و غيرهم من قحط حملة السلاح الناري و الملتوف محبي القتل و الدم و الفوضي و الخراب فقظ انطلقت عجلة السقوط عليكن بالهروب.

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