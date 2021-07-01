ازالة التمكين بالجزيرة توصي باستعادة أراضي مساحتها 70 الف فدان





كشفت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة عن رفع توصيات لاستعادة اراضي تجاوزت مساحتها ٧٠ الف فدان بجانب رفع ٧٠٩ من الملفات المستوفية لإنهاء الخدمة من رموز النظام البائد مع القبض على عدد من المضاربين بالعملة، وأشار عضو اللجنة طه عواض إلى أن اللجنة عقدت تنويراً صحفياً استعرضت فيه الإجراءات التي اتخذتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ممثلة في لجنة الأمن بالولاية فيما يخص رصد عدد من العناصر النشطة من النظام البائد بعدد من المحليات كانوا يخططون للاخلال بالأمن والسلامة من خلال تظاهرة الثلاثين من يونيو ،وقال : خاب فألهم وتم القبض على عدد منهم وهرب آخرون تم القبض عليهم بالخرطوم ، وذكر أن التنوير استعرض عدداً من القضايا ابرزها القبض على عدد من المخربين للاقتصاد الوطني المضاربين بالعملة والوصول للخلايا النشطة موضحاً انهم قيد التحرى ، ولفت إلى استعراض اللجنة للهجمة الشرسة التي نفذها فلول النظام البائد على الاراضي باستغلال النفوذ والسلطة ، واضاف : هناك عدد ضخم من التوصيات سوف تزلزل أركان النظام البائد بالولاية ، وأكد على ان التنسيق التام بين اللجنة والأجهزة الأمنية أحبط المخطط الارهابي لفلول النظام البائد من خلال الخطوات الاستباقية لتحركاتهم مما أدى للقبض على عدد منهم والقبض على الهاربين للخرطوم بالتنسيق مع لجنة إزالة التمكين المركزية وفتح بلاغات متعلقة بقوانين موجهة ضد الدولة وقوانين إزالة التمكين، وأكد أن اللجنة ومن خلال عمل قوى الثورة تؤكد على عدم الرجوم للنظام العسكري والشمولي، وطالب عواض لجنة إزالة التمكين المركزية بتسريع القرارات الخاصة بالجزيرة.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة