زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين





كشفت المصادر عن جرد وزارة النفط لمستودعات الوقود، بينما بدأت بعض محطات الوقود العمل بتسعيرة جديدة للوقود.

وارتفع لتر البنزين من 290 جنيها الى 320 جنيها، ليصبح سعر الجالون 1,440 جنيها، كما ارتفع سعر لتر الجازولين من 285 جنيها إلى 305 جنيهات، ليصبح سعر الجالون 1,372 جنيها.

يذكر ان أسعار النفط العالمية وصلت أعلى مستوياتها منذ ذروة 2018، وارتفعت الأسعار، في أول جلسة من تعاملات الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات. وقال تقرير داخلي لـ”أوبك” اطلعت عليه “رويترز” إن سوق النفط ستكون في حالة شح على المدى القصير، لكن تخمة تلوح في الأفق بمجرد انتهاء تخفيضات “أوبك” للإمدادات.

وبعد إعلان الحكومة تحرير الوقود الشهر الماضي، ستكون أسعار الوقود داخل البلاد حسب أسعار الوقود العالمية يضاف إليها تكلفة الترحيل وهامش الربح للشركات والمحطات بالإضافة للضريبة الحكومية.

صحيفة السوداني