رسميًا.. ليونيل ميسي “لاعب حر”





بات الأرجنتيني ليونيل ميسي، دون عقد مع برشلونة، الأمر الذي يجعله قادرا على الانتقال لأي ناد إن رغب بذلك.

وأصبح ليونيل ميسي مع بداية يوليو، وفق وكالة سكاي نيوز عربية، حرًا في الانتقال لأيّ نادٍ، عقب انتهاء عقده مع برشلونة دون تجديد، رغم تقارير تحدثت عن إمكانية توقيع “البرغوث” على عقد جديد قبل نهاية يونيو.

وتثار شكوك حول إمكانية تجديد ميسي التعاقد مع برشلونة، في هذا التوقيت، حيث يخوض اللاعب منافسات “كوبا أميركا”، وقاد منتخب بلاده الأرجنتين إلى ربع النهائي.

ويواصل الجانبان وفق تقرير لموقع “جول” الرياضي، المحادثات لتجديد عقد ميسي، حيث تواصل رئيس برشلونة خوان لابورتا مع خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيله.

باج نيوز