النائب الأول يتبرع بمحطتي”مياه”لمحلية عسلاية بشرق دارفور





تبرع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو بمحطتي مياه لمحلية عسلاية التابعة لولاية شرق دارفور وبدأ العمل فيها. ويأتي ذلك في إطار اهتمامات قوات الدعم السريع بالمسئولية المجتمعية.

وقال قائد قوات الدعم السريع قطاع شرق دارفور العميد حسين منزول، أن العمل بمحطات عسلاية يمضي على قدم وساق، وأضاف أن محطة المياه تسهم بصورة مباشرة في حل قضية العطش التي ظلت تعاني منها المحلية.

وأكد منزول لدى وقوفه على سير العمل بالمحطتين، أن القوات ماضية في الإضطلاع بدورها كاملاً تجاه إنسان الولاية الى جانب العمل على تأمين وحماية الموسم الزراعي.

سونا